Торт с яблоками без выпечки — простой рецепт с фото

Торт без выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашний торт без выпечки — отличный вариант десерта, когда хочется чего-то сладкого, но без сложного приготовления. Сочетание карамелизированных яблок, нежного сметанного крема и хрустящего печенья создает очень гармоничный вкус. Такой десерт готовится просто, хорошо застывает в холодильнике и получается нежным, ароматным и очень аппетитным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яблоки — 500 г;

масло сливочное — 50 г;

сахар для карамелизации — 50 г;

желатин — 20 г;

вода — 120 мл.;

печенье сахарное — 250 г;

сметана 15-20 % — 600 г;

сахар для крема — 180 г;

кокосовая стружка — для украшения.

Способ приготовления

Желатин добавить в миску, залить водой комнатной температуры и оставить набухать в соответствии с инструкцией на упаковке. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, после чего нарезать небольшими кубиками.

Желатин в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду разогреть, добавить сливочное масло и дать ему растаять. Добавить сахар и подготовленные яблоки. Готовить на среднем огне, периодически перемешивая, пока яблоки станут мягкими и слегка карамелизированными. Они должны оставаться целыми и не превратиться в пюре. Сметану добавить в глубокую миску, добавить сахар и перемешать или взбить до однородной кремовой массы. Для более нежной текстуры сметану можно предварительно охладить.

Кусочки печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Набухший желатин подогреть на водяной бане или в микроволновой печи до полного растворения, не допуская кипения. Добавить его к сметанному крему и тщательно перемешать. Сахарное печенье измельчить на небольшие кусочки или крошку.

Приготовление торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для десерта застелить пищевой пленкой, чтобы потом было удобно вынуть готовый торт. На дно формы добавить слой измельченного печенья. Сверху добавить часть сметанного крема, после этого равномерно распределить часть карамелизированных яблок.

Застывший торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Продолжить выкладывать слои в такой последовательности: печенье, крем и яблоки. Последний слой должен быть кремовым. Поверхность выровнять ложкой или кулинарным шпателем. Форму с десертом поставить в холодильник минимум на 4-5 часов, чтобы торт хорошо застыл. Лучше всего оставить его на ночь. Перед подачей осторожно достать десерт из формы, снять пищевую пленку и украсить кокосовой стружкой. Подавать торт хорошо охлажденным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась