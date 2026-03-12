Торт без випічки з яблуками та сметаною — простий рецепт з фото

Торт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній торт без випічки — чудовий варіант десерту, коли хочеться чогось солодкого, але без складного приготування. Поєднання карамелізованих яблук, ніжного сметанного крему та хрусткого печива створює дуже гармонійний смак. Такий десерт готується просто, добре застигає в холодильнику і виходить ніжним, ароматним та дуже апетитним.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яблука — 500 г;

масло вершкове — 50 г;

цукор для карамелізації — 50 г;

желатин — 20 г;

вода — 120 мл.;

печиво цукрове — 250 г;

сметана 15–20 % — 600 г;

цукор для крему — 180 г;

кокосова стружка — для прикрашання.

Спосіб приготування

Желатин додати у миску, залити водою кімнатної температури і залишити набухати відповідно до інструкції на упаковці. Яблука очистити від шкірки та серцевини, після чого нарізати невеликими кубиками.

Желатин у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду розігріти, додати вершкове масло і дати йому розтанути. Додати цукор і підготовлені яблука. Готувати на середньому вогні, періодично перемішуючи, поки яблука стануть м’якими і злегка карамелізованими. Вони повинні залишатися цілими і не перетворитися на пюре. Сметану додати у глибоку миску, додати цукор і перемішати або збити до однорідної кремової маси. Для більш ніжної текстури сметану можна попередньо охолодити.

Шматочки печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Набухлий желатин підігріти на водяній бані або у мікрохвильовій печі до повного розчинення, не допускаючи кипіння. Додати його до сметанного крему і ретельно перемішати. Цукрове печиво подрібнити на невеликі шматочки або крихту.

Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для десерту застелити харчовою плівкою, щоб потім було зручно вийняти готовий торт. На дно форми додати шар подрібненого печива. Зверху додати частину сметанного крему, після цього рівномірно розподілити частину карамелізованих яблук.

Застигний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Продовжити викладати шари у такій послідовності: печиво, крем і яблука. Останній шар повинен бути кремовим. Поверхню вирівняти ложкою або кулінарним шпателем. Форму з десертом поставити у холодильник щонайменше на 4–5 годин, щоб торт добре застиг. Найкраще залишити його на ніч. Перед подачею обережно дістати десерт із форми, зняти харчову плівку і прикрасити кокосовою стружкою. Подавати торт добре охолодженим.

