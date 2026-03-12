Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт без випічки — знадобиться 600 г сметани та 500 г яблук

Торт без випічки — знадобиться 600 г сметани та 500 г яблук

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 03:04
Торт без випічки з яблуками та сметаною — простий рецепт з фото
Торт без випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній торт без випічки — чудовий варіант десерту, коли хочеться чогось солодкого, але без складного приготування. Поєднання карамелізованих яблук, ніжного сметанного крему та хрусткого печива створює дуже гармонійний смак. Такий десерт готується просто, добре застигає в холодильнику і виходить ніжним, ароматним та дуже апетитним.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яблука — 500 г;
  • масло вершкове — 50 г;
  • цукор для карамелізації — 50 г;
  • желатин — 20 г;
  • вода — 120 мл.;
  • печиво цукрове — 250 г;
  • сметана 15–20 % — 600 г;
  • цукор для крему — 180 г;
  • кокосова стружка — для прикрашання.

Спосіб приготування

Желатин додати у миску, залити водою кімнатної температури і залишити набухати відповідно до інструкції на упаковці. Яблука очистити від шкірки та серцевини, після чого нарізати невеликими кубиками.

рецепт торта без випічки
Желатин у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковороду розігріти, додати вершкове масло і дати йому розтанути. Додати цукор і підготовлені яблука. Готувати на середньому вогні, періодично перемішуючи, поки яблука стануть м’якими і злегка карамелізованими. Вони повинні залишатися цілими і не перетворитися на пюре. Сметану додати у глибоку миску, додати цукор і перемішати або збити до однорідної кремової маси. Для більш ніжної текстури сметану можна попередньо охолодити.

смачний торт без випічки
Шматочки печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Набухлий желатин підігріти на водяній бані або у мікрохвильовій печі до повного розчинення, не допускаючи кипіння. Додати його до сметанного крему і ретельно перемішати. Цукрове печиво подрібнити на невеликі шматочки або крихту.

торт без випічки зі сметаною
Приготування торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для десерту застелити харчовою плівкою, щоб потім було зручно вийняти готовий торт. На дно форми додати шар подрібненого печива. Зверху додати частину сметанного крему, після цього рівномірно розподілити частину карамелізованих яблук.

торт без випічки зі сметаною та желатином
Застигний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Продовжити викладати шари у такій послідовності: печиво, крем і яблука. Останній шар повинен бути кремовим. Поверхню вирівняти ложкою або кулінарним шпателем. Форму з десертом поставити у холодильник щонайменше на 4–5 годин, щоб торт добре застиг. Найкраще залишити його на ніч. Перед подачею обережно дістати десерт із форми, зняти харчову плівку і прикрасити кокосовою стружкою. Подавати торт добре охолодженим.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт торт рецепт сметана без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації