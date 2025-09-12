Видео
Торт "Капучино" за 10 минут — лучший десерт года без выпечки

12 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт Капучино без выпечки — нежный десерт за 10 минут
Торт "Капучино". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Торт "Капучино" без выпечки — это настоящая находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные десерты. Всего несколько простых ингредиентов и 10 минут подготовки и вы получите нежный кофейный торт, который покоряет с первой ложки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье — 400 г;
  • сухая смесь капучино — 5 пакетиков;
  • кипяток — 200 г;
  • желатин — 20 г;
  • сметана 15-20 % — 700 г;
  • сахарная пудра — 120 г;
  • вареная сгущенка — для украшения.

Способ приготовления

Смесь капучино растворить в кипятке, остудить до теплого состояния и добавить желатин. Перемешать и оставить для набухания. Затем массу прогреть, хорошо размешать и остудить.

торт без випічки
Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану взбить с сахарной пудрой до легкости, постепенно влить охлажденный кофейно-желатиновый сироп, образуя нежный мусс.

торт без випічки за 10 хвилин
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (примерно 20×20 см) застелить пищевой пленкой. Выложить слой печенья, сверху — мусс, затем снова печенье. Можно делать несколько слоев в зависимости от желаемой высоты торта. Верх накрыть печеньем, затянуть пленкой и охлаждать в холодильнике несколько часов.

простий торт без випічки за 10 хвилин
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Когда торт застынет, снять пленку, выровнять края и украсить вареной сгущенкой, тертым шоколадом или крошками от печенья. Десерт получается ароматный, нежный и очень легкий, с выразительным кофейным вкусом. Идеальный вариант для любителей быстрой домашней выпечки без духовки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт крем для торта без выпечки
