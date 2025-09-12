Торт Капучино без выпечки — нежный десерт за 10 минут

Торт "Капучино". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Капучино" без выпечки — это настоящая находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные десерты. Всего несколько простых ингредиентов и 10 минут подготовки и вы получите нежный кофейный торт, который покоряет с первой ложки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

печенье — 400 г;

сухая смесь капучино — 5 пакетиков;

кипяток — 200 г;

желатин — 20 г;

сметана 15-20 % — 700 г;

сахарная пудра — 120 г;

вареная сгущенка — для украшения.

Способ приготовления

Смесь капучино растворить в кипятке, остудить до теплого состояния и добавить желатин. Перемешать и оставить для набухания. Затем массу прогреть, хорошо размешать и остудить.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану взбить с сахарной пудрой до легкости, постепенно влить охлажденный кофейно-желатиновый сироп, образуя нежный мусс.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (примерно 20×20 см) застелить пищевой пленкой. Выложить слой печенья, сверху — мусс, затем снова печенье. Можно делать несколько слоев в зависимости от желаемой высоты торта. Верх накрыть печеньем, затянуть пленкой и охлаждать в холодильнике несколько часов.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Когда торт застынет, снять пленку, выровнять края и украсить вареной сгущенкой, тертым шоколадом или крошками от печенья. Десерт получается ароматный, нежный и очень легкий, с выразительным кофейным вкусом. Идеальный вариант для любителей быстрой домашней выпечки без духовки.

