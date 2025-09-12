Торт Капучино без випічки — ніжний десерт за 10 хвилин

Торт "Капучино". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Капучино" без випічки — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі та смачні десерти. Лише кілька простих інгредієнтів і 10 хвилин підготовки й ви отримаєте ніжний кавовий торт, який підкорює з першої ложки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

печиво — 400 г;

суха суміш капучино — 5 пакетиків;

окріп — 200 г;

желатин — 20 г;

сметана 15–20 % — 700 г;

цукрова пудра — 120 г;

варене згущене молоко — для прикрашання.

Спосіб приготування

Суміш капучино розчинити в окропі, остудити до теплого стану й додати желатин. Перемішати та залишити для набухання. Потім масу прогріти, добре розмішати й остудити.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану збити з цукровою пудрою до легкості, поступово влити охолоджений кавово-желатиновий сироп, утворюючи ніжний мус.

Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (приблизно 20×20 см) застелити харчовою плівкою. Викласти шар печива, зверху — мус, потім знову печиво. Можна робити кілька шарів залежно від бажаної висоти торта. Верх накрити печивом, затягнути плівкою й охолоджувати в холодильнику кілька годин.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Коли торт застигне, зняти плівку, вирівняти краї та прикрасити вареним згущеним молоком, тертим шоколадом або крихтами від печива. Десерт виходить ароматний, ніжний і дуже легкий, із виразним кавовим смаком. Ідеальний варіант для любителів швидкої домашньої випічки без духовки.

