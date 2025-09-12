Відео
Торт "Капучино" за 10 хвилин — найкращий десерт року без випічки

12 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Торт Капучино без випічки — ніжний десерт за 10 хвилин
Торт "Капучино". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Юлія Щербак
Редактор

Торт "Капучино" без випічки — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі та смачні десерти. Лише кілька простих інгредієнтів і 10 хвилин підготовки й ви отримаєте ніжний кавовий торт, який підкорює з першої ложки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво — 400 г;
  • суха суміш капучино — 5 пакетиків;
  • окріп — 200 г;
  • желатин — 20 г;
  • сметана 15–20 % — 700 г;
  • цукрова пудра — 120 г;
  • варене згущене молоко — для прикрашання.

Спосіб приготування

Суміш капучино розчинити в окропі, остудити до теплого стану й додати желатин. Перемішати та залишити для набухання. Потім масу прогріти, добре розмішати й остудити.

торт без випічки
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану збити з цукровою пудрою до легкості, поступово влити охолоджений кавово-желатиновий сироп, утворюючи ніжний мус.

торт без випічки за 10 хвилин
Приготування десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (приблизно 20×20 см) застелити харчовою плівкою. Викласти шар печива, зверху — мус, потім знову печиво. Можна робити кілька шарів залежно від бажаної висоти торта. Верх накрити печивом, затягнути плівкою й охолоджувати в холодильнику кілька годин.

простий торт без випічки за 10 хвилин
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Коли торт застигне, зняти плівку, вирівняти краї та прикрасити вареним згущеним молоком, тертим шоколадом або крихтами від печива. Десерт виходить ароматний, ніжний і дуже легкий, із виразним кавовим смаком. Ідеальний варіант для любителів швидкої домашньої випічки без духовки.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт крем для торта без випічки
