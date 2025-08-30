Відео
"Стаканчиковий торт" за 10 хвилин — 1 в 1 як повноцінний десерт

30 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Стаканчиковий торт за 10 хвилин — рецепт швидкого десерту з печивом
Торт в піалах. Фото: gospodynka.com.ua
Стаканчиковий торт за 10 хвилин — це десерт, який виглядає святково, але готується напрочуд швидко. Ніжний ананасовий крем поєднується з хрусткою крихтою з печива та шоколаду, а банан додає свіжості. Такий десерт стане чудовою ідеєю для несподіваних гостей чи швидкої солодкої радості до чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво — 150 г;
  • кокосова стружка — 30 г;
  • білий шоколад — 80 г;
  • апельсиновий сік — з 1 апельсина.

Для крему:

  • консервований ананас — 150 г;
  • жовтки — 2 шт.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • лимонний сік — з 1 лимона;
  • згущене молоко — 50 г;
  • вершки збиті — 80 г.

Додатково:

  • банан — 1 шт.;
  • кориця або какао — для прикраси.

Спосіб приготування

Печиво подрібнити у блендері до стану дрібної крихти, змішати з кокосовою стружкою. Білий шоколад розтопити та одразу вмішати в крихту разом з апельсиновим соком. Викласти перший шар у склянки для подачі.

торт без випічки
Подрібнене печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Ананас подрібнити блендером, додати жовтки, ванільний цукор і крохмаль. Суміш нагріти на вогні, постійно помішуючи, доки вона не загусне.

рецепт крема для торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти у миску, накрити плівкою та охолодити. Лимонний сік збити зі згущеним молоком, додати вершки та ще раз збити до пишності. З’єднати з охолодженою заварною масою та обережно перемішати.

рецепт торта без випічки за 10 хвилин
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти крем у кондитерський мішок і наповнити склянки поверх крихти. Додати кружечки банана, зробити ще один шар крихти та крему. Для завершення посипати корицею або какао. Десерт готовий — можна одразу подавати.

десерт торт рецепт печиво крем для торта без випічки
