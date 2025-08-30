Стаканчиковий торт за 10 хвилин — рецепт швидкого десерту з печивом

Торт в піалах. Фото: gospodynka.com.ua

Стаканчиковий торт за 10 хвилин — це десерт, який виглядає святково, але готується напрочуд швидко. Ніжний ананасовий крем поєднується з хрусткою крихтою з печива та шоколаду, а банан додає свіжості. Такий десерт стане чудовою ідеєю для несподіваних гостей чи швидкої солодкої радості до чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

печиво — 150 г;

кокосова стружка — 30 г;

білий шоколад — 80 г;

апельсиновий сік — з 1 апельсина.

Для крему:

консервований ананас — 150 г;

жовтки — 2 шт.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

лимонний сік — з 1 лимона;

згущене молоко — 50 г;

вершки збиті — 80 г.

Додатково:

банан — 1 шт.;

кориця або какао — для прикраси.

Спосіб приготування

Печиво подрібнити у блендері до стану дрібної крихти, змішати з кокосовою стружкою. Білий шоколад розтопити та одразу вмішати в крихту разом з апельсиновим соком. Викласти перший шар у склянки для подачі.

Подрібнене печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Ананас подрібнити блендером, додати жовтки, ванільний цукор і крохмаль. Суміш нагріти на вогні, постійно помішуючи, доки вона не загусне.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти у миску, накрити плівкою та охолодити. Лимонний сік збити зі згущеним молоком, додати вершки та ще раз збити до пишності. З’єднати з охолодженою заварною масою та обережно перемішати.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти крем у кондитерський мішок і наповнити склянки поверх крихти. Додати кружечки банана, зробити ще один шар крихти та крему. Для завершення посипати корицею або какао. Десерт готовий — можна одразу подавати.

