Стаканчиковый торт за 10 минут — рецепт быстрого десерта с печеньем

Торт в пиалах. Фото: gospodynka.com.ua

Стаканчиковый торт за 10 минут — это десерт, который выглядит празднично, но готовится на удивление быстро. Нежный ананасовый крем сочетается с хрустящей крошкой из печенья и шоколада, а банан добавляет свежести. Такой десерт станет отличной идеей для неожиданных гостей или быстрой сладкой радости к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

печенье — 150 г;

кокосовая стружка — 30 г;

белый шоколад — 80 г;

апельсиновый сок — из 1 апельсина.

Для крема:

консервированный ананас — 150 г;

желтки — 2 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

кукурузный крахмал — 30 г;

лимонный сок — из 1 лимона;

сгущенное молоко — 50 г;

сливки взбитые — 80 г.

Дополнительно:

банан — 1 шт.;

корица или какао — для украшения.

Способ приготовления

Печенье измельчить в блендере до состояния мелкой крошки, смешать с кокосовой стружкой. Белый шоколад растопить и сразу вмешать в крошку вместе с апельсиновым соком. Выложить первый слой в стаканы для подачи.

Измельченное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Ананас измельчить блендером, добавить желтки, ванильный сахар и крахмал. Смесь нагреть на огне, постоянно помешивая, пока она не загустеет.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить в миску, накрыть пленкой и охладить. Лимонный сок взбить со сгущенным молоком, добавить сливки и еще раз взбить до пышности. Соединить с охлажденной заварной массой и осторожно перемешать.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить крем в кондитерский мешок и наполнить стаканы поверх крошки. Добавить кружочки банана, сделать еще один слой крошки и крема. Для завершения посыпать корицей или какао. Десерт готов — можно сразу подавать.

