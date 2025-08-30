Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow "Стаканчиковый торт" за 10 минут — 1 в 1 как полноценный десерт arrow

"Стаканчиковый торт" за 10 минут — 1 в 1 как полноценный десерт

30 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Стаканчиковый торт за 10 минут — рецепт быстрого десерта с печеньем
Торт в пиалах. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Стаканчиковый торт за 10 минут — это десерт, который выглядит празднично, но готовится на удивление быстро. Нежный ананасовый крем сочетается с хрустящей крошкой из печенья и шоколада, а банан добавляет свежести. Такой десерт станет отличной идеей для неожиданных гостей или быстрой сладкой радости к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье — 150 г;
  • кокосовая стружка — 30 г;
  • белый шоколад — 80 г;
  • апельсиновый сок — из 1 апельсина.

Для крема:

  • консервированный ананас — 150 г;
  • желтки — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • лимонный сок — из 1 лимона;
  • сгущенное молоко — 50 г;
  • сливки взбитые — 80 г.

Дополнительно:

  • банан — 1 шт.;
  • корица или какао — для украшения.

Способ приготовления

Печенье измельчить в блендере до состояния мелкой крошки, смешать с кокосовой стружкой. Белый шоколад растопить и сразу вмешать в крошку вместе с апельсиновым соком. Выложить первый слой в стаканы для подачи.

торт без випічки
Измельченное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Ананас измельчить блендером, добавить желтки, ванильный сахар и крахмал. Смесь нагреть на огне, постоянно помешивая, пока она не загустеет.

рецепт крема для торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить в миску, накрыть пленкой и охладить. Лимонный сок взбить со сгущенным молоком, добавить сливки и еще раз взбить до пышности. Соединить с охлажденной заварной массой и осторожно перемешать.

рецепт торта без випічки за 10 хвилин
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить крем в кондитерский мешок и наполнить стаканы поверх крошки. Добавить кружочки банана, сделать еще один слой крошки и крема. Для завершения посыпать корицей или какао. Десерт готов — можно сразу подавать.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт печенье крем для торта без выпечки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации