Головна Смак Пісний "Медівник" без яєць та масла — підходить на кожен день

Пісний "Медівник" без яєць та масла — підходить на кожен день

Дата публікації: 1 березня 2026 03:04
Пісний медівник без яєць та молока — рецепт з фото та покроковим приготуванням
Пісний "Медівник". Фото: smachnenke.com.ua

Пісний медівник без яєць, масла та молока — це ароматний і ніжний торт, який легко приготувати вдома. Медові коржі пропитуються кремом з соку та шоколаду, а рум’яна крихта зверху додає апетитності. Страва підходить для святкового столу або щоденного десерту, залишаючи приємний смак і аромат.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • мед — 150 г;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — дрібка;
  • вода — 150 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • олія — 150 г;
  • борошно — 700 г ±;
  • сік з м’якоттю — 1 л;
  • крохмаль — 85 г;
  • шоколад чорний — 100 г.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном змішати мед, цукор, воду та дрібку солі. Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити приблизно одну хвилину, постійно помішуючи. Зняти з плити, додати соду і залишити остигати до теплого стану.

рецепт пісного медівника
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати рослинну олію та просіяне борошно, перемішати і замісити тісто. Накрити харчовою плівкою та залишити на 20 хвилин. Розділити тісто на 10 частин.

рецепт медівника без вершкового масла
Тісто для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Кожну частину розкачати у форму і випікати у розігрітій духовці при 190 °C 5 хвилин. Готовий корж вийняти, обрізати краї та зняти з пергаменту. Повторити для всіх коржів.

крем для медівника
Приготування крема для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему влити сік з м’якоттю у каструлю, додати крохмаль і добре перемішати. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з плити і додати чорний шоколад, перемішати до однорідності.

смачний пісний медівник
Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Збирати торт у кільці: викладати корж, змащувати кремом, повторювати шари. Верхній корж також покрити кремом і посипати крихтою з обрізків країв.

домашній пісний медівник
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити торт на 1 годину при кімнатній температурі, потім прибрати в холодильник на 5–6 годин. Звільнити торт від кільця і подавати до столу.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

торт рецепт випічка медовик крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
