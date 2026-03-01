Постный медовик без яиц и молока — рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Постный "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Постный медовик без яиц, масла и молока — это ароматный и нежный торт, который легко приготовить дома. Медовые коржи пропитываются кремом из сока и шоколада, а румяная крошка сверху добавляет аппетитности. Блюдо подходит для праздничного стола или ежедневного десерта, оставляя приятный вкус и аромат.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мед — 150 г;

сахар — 150 г;

соль — щепотка;

вода — 150 г;

сода — 1 ч. л.;

масло — 150 г;

мука — 700 г ±;

сок с мякотью — 1 л.;

крахмал — 85 г;

шоколад черный — 100 г.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать мед, сахар, воду и щепотку соли. Поставить на огонь, довести до кипения и варить примерно одну минуту, постоянно помешивая. Снять с плиты, добавить соду и оставить остывать до теплого состояния.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить растительное масло и просеянную муку, перемешать и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут. Разделить тесто на 10 частей.

Тесто для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Каждую часть раскатать в форму и выпекать в разогретой духовке при 190 °C 5 минут. Готовый корж вынуть, обрезать края и снять с пергамента. Повторить для всех коржей.

Приготовление крема для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема влить сок с мякотью в кастрюлю, добавить крахмал и хорошо перемешать. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты и добавить черный шоколад, перемешать до однородности.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Собирать торт в кольце: выкладывать корж, смазывать кремом, повторять слои. Верхний корж также покрыть кремом и посыпать крошкой из обрезков краев.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить торт на 1 час при комнатной температуре, затем убрать в холодильник на 5-6 часов. Освободить торт от кольца и подавать к столу.

