Україна
Постный "Медовик" без яиц и масла — простой рецепт десерта

Постный "Медовик" без яиц и масла — простой рецепт десерта

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 03:04
Постный медовик без яиц и молока — рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Постный "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Постный медовик без яиц, масла и молока — это ароматный и нежный торт, который легко приготовить дома. Медовые коржи пропитываются кремом из сока и шоколада, а румяная крошка сверху добавляет аппетитности. Блюдо подходит для праздничного стола или ежедневного десерта, оставляя приятный вкус и аромат.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мед — 150 г;
  • сахар — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • вода — 150 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • масло — 150 г;
  • мука — 700 г ±;
  • сок с мякотью — 1 л.;
  • крахмал — 85 г;
  • шоколад черный — 100 г.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном смешать мед, сахар, воду и щепотку соли. Поставить на огонь, довести до кипения и варить примерно одну минуту, постоянно помешивая. Снять с плиты, добавить соду и оставить остывать до теплого состояния.

рецепт пісного медівника
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить растительное масло и просеянную муку, перемешать и замесить тесто. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут. Разделить тесто на 10 частей.

рецепт медівника без вершкового масла
Тесто для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Каждую часть раскатать в форму и выпекать в разогретой духовке при 190 °C 5 минут. Готовый корж вынуть, обрезать края и снять с пергамента. Повторить для всех коржей.

крем для медівника
Приготовление крема для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема влить сок с мякотью в кастрюлю, добавить крахмал и хорошо перемешать. Варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты и добавить черный шоколад, перемешать до однородности.

смачний пісний медівник
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Собирать торт в кольце: выкладывать корж, смазывать кремом, повторять слои. Верхний корж также покрыть кремом и посыпать крошкой из обрезков краев.

домашній пісний медівник
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Оставить торт на 1 час при комнатной температуре, затем убрать в холодильник на 5-6 часов. Освободить торт от кольца и подавать к столу.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

торт рецепт выпечка медовик крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
